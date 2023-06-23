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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ فرح الزاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة فرح الزاهد التريند عبر موقع جوجل بعد تألقها فى فيلم شوجر دادى. 
 

وتتميز فرح الزاهد، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد فرح الزاهد في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

‏قالت الفنانة فرح الزاهد إن الكثير من السيدات علقت على دورها في فيلم شوجر دادي قائلة: "في ستات كتير قالتلي انتي أكيد متجوزة واحد ومطلعه عينه".

 

وتابعت فرح الزاهد خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، كاست العمل جميعهم ممثلون كبار وأنها لم تتوقع اختيارها في هذا الدور من الأساس، وأنها سعيدة بالتجربة وهذه أول تجربة لها في السينما.

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الفنانة فرح الزاهد بعد تصدرها التريند الفنانة الشابة فرح الزاهد

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