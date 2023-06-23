كاش مايوه شيفون .. أمينة خليل تثير الجدل من المالديف

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها صورا حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام في إجازة خاصة تقضيها بجزر المالديف.

وتألقت أمينة خليل، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس صيفية كاش مايوه شيفون وهو ما كشف عن جمالها.

وتتميز أمينة خليل، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أمينة خليل في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

امينة خليل

امينة خليل