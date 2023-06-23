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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة قياسية.. الهلال السعودي يعلن ضم نجم البرتغال

صدى البلد

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، عن ضم البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي ليواصل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم جذب أسماء لامعة من أوروبا.


ونشر الهلال فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للترحيب بنيفيز الذي ارتدى قميصه الأزرق، وعلق النادي قائلاً "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".


ولم يكشف الهلال عن تفاصيل التعاقد، لكن بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما سينتقل للدوري السعودي مقابل 55 مليون يورو.


بينما قال ولفرهامبتون في بيان إن نيفيز انتقل للهلال في صفقة قياسية للنادي.


وودع نيفيز وولفرهامبتون باكيا في فيديو نشره النادي الإنجليزي قبل دقائق من إعلان الهلال.


وقال نيفيز مستعرضا مسيرته مع الذئاب: "ستة مواسم، 253 مباراة، لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، خمسة أعوام في الدوري الممتاز، الوصول لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مغامرة أوروبية وانتصارات ضخمة، 30 هدفا و13 تمريرة حاسمة وآلاف الذكريات التي ستدوم للأبد".


وأضاف: "جزيل الشكر لكل فرد عملت معه في النادي ولكل اللاعبين الذين زاملتهم خلال ست سنوات، أنتم أصدقاء العمر، افتخر بحمل شارة القيادة في عامي الأخير".

الهلال الهلال السعودي البرتغالي روبن نيفيز روبن نيفيز ولفرهامبتون

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