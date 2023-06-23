ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلما إذا فشلت 30 يونيو.. فيديو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستقبل كان سيصبح مظلما إذا فشلت ثورة 30 يونيو، ومن ثم من شارك في مسار يمكن أن يكون مميتاً عليه أن يشارك في البناء، والمشاركة في البناء تحتمل الخلاف.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الخلاف في الوطن لا يفسد للود قضية طالما أنه موافق على الدستور ولا يمارس العنف أو يدعو إليه أو يشارك فيه أو يحرض عليه فيكون حقه في البلد مثل حق أي شخص.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك أن 30 يونيو بالتحرك الشعبي الضخم، والذي في الأول جعل الجيش ينزل لمساندة شعبه، وكان هذا أول قرار بناء على 30 يونيو الشعب.

ولفت أن المرة الثانية التي أدرك فيها الرئيس السيسي ذلك خلال إتمام الفترة الانتقالية، وعمل دستور للبلاد رزين وانتخب الرئيس السيسي، ومن ثم هذه فرصة تاريخية أدركها بعد إنهاء مرحلة الأولويات التي كان يفكر بها.