4 نصائح صحية لحجاج بيت الله الحرام من الدكتور حسام موافي.. فيديو

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مجموعة من النصائح الطبية لحجاج بيت الله الحرام، بالتزامن مع موسم الحج.



وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن من أبرز النصائح الطبية لحجاج بيت الله الحرام، تتمثل في: شرب المياه وأكل الخضراوات والفواكه أخذ قسط من النوم الابتعاد عن الازدحام أهمية المشقة في الحج.

أداء مناسك الحج



وأوضح موافي أن ثواب الحج يكون على قدر المشقة، وهناك بعض الحجاج يستسهلون أداء مناسك الحج، والبعض يقضي «سعي الحج، الإفاضة، الإحرام، النية، الوقوف بعرفة»، في نصف ساعة، ولكن يجب على الحاج أن يبذل المشقة.