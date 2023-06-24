عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هوظفك في الحكومة.. حبس شخص نصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من أحد الأشخاص بتضرره من أخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، وإتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - ٢ هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين إحتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر بإستخدامها فى النصب على عملائه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص حبس مصر القديمة النصب على المواطنين النصب القاهرة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

موضوعات متعلقة

بعد قليل .. بدء جلسة الطعن على عزل مرتضى منصور

خنقها بسلك الشاحن.. قرار قضائي ضد شخص تخلص من زوجته في أسيوط

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

جاى احتفل بعيد ميلادي.. ننشر مرافعة مرتضى منصور في اتهامه بالتعدي على موظفين

حشيش وخرطوش.. حبس شخص لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

حبس شخص لاتجاره في الحشيش بالقاهرة

حبس شخص لحيازته حشيش بالقاهرة

ترشيحاتنا

بيان شديد اللهجة من الجيش الروسي بعد تمرد قائد فاجنر

أخبار التوك شو| الشرقية للدخان تحسم أسعار السجائر.. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن الطقس

بيجو 5008 موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

سهام صالح: الزمالك "مطلبش" مباراة ودية مع المصري ومدحت عبد الهادي بيجامل الجلاصي

هيئة تنشيط السياحة: لدينا مميزات نستطيع المنافسة بها في الأسواق الدولية

فيريرا بيعاند.. محمد صلاح يكشف أسباب إنهيار فريق الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ