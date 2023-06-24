هوظفك في الحكومة.. حبس شخص نصب على المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب على المواطنين ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من أحد الأشخاص بتضرره من أخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، وإتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - ٢ هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين إحتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر بإستخدامها فى النصب على عملائه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.