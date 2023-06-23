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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مروة نصر: كان نفسي أبقى دكتورة.. وبابا توفى قبل طرح أول ألبوم

المطربة مروة نصر
المطربة مروة نصر

كشفت  المطربة مروة نصر، أنها كانت تتمنى أن تكون طبيبة، وأن والدها السبب في دخولها معهد الموسيقى.

وقالت مروة نصر، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على قناة صدى البلد: « كان نفسي أبقى دكتورة، وعائلتي مش بتحب الفن، ووالدي أصر على دخولي معهد الموسيقى، وكان بيحب الفن، الله يرحمه، بعكس أعمامي».

مروة نصر ووفاة والدها


وتابعت مروة نصر: «والدي توفي قبل طرح أول ألبوم ليا في حياتي بيوم واحد، وكان شايفني في حتة تانية أنا مكنتش شايفاها، وعرفت ده لما كبرت، ولولا والدي؛ كان مصير بيتي وولادي وأسرتي في حتة تانية، وكنت ممكن أبقى زي أي بنت، باباها معرفش يرسم حياتها صح».


وأضافت: «أنا عصبية جدا، ومعرفش أعمل كنترول على تصرفاتي، وبهدى بعد ربع ساعة من انفعالي، وأنا مش شقية، وبنظرة تاخديني لدنيا تانية».

المطربة مروة نصر برنامج سبوت لايت شيرين سليمان معهد الموسيقي الإعلامية شيرين سليمان

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