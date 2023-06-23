جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

تحدث الخبير التحكيمي جهاد جريشة، إن الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقال جهاد جريشة خلال مداخلة مع سهام صالح عبر برنامج الكلاسيكو : طارق مجدي حسب ضربة جزاء للزمالك غير صحيحة.

وأضاف: الكورة أصلا ركلة حرة غير مباشرة علي زيزو وإنذار أيضا نتيجة إنه استغل لحظة الوقوع لاحتساب ركلة جزاء.

الجدير بالذكر، أن أحداث الشوط الأول شهدت من مباراة الزمالك وفاركو، احتساب طارق مجدي ركلة جزاء لصالح أحمد سيد زيزو، بعد تدخل من لاعب فاركو داخل منطقة الجزاء، ونجح زيزو في تسجيلها على يمين محمد شيكا، حارس مرمى فاركو.