المطربة مروة نصر: الوسط الفني شلل ولا يحبون بعضهم.. فيديو

كشفت المطربة مروة نصر، عن آخر أعمالها الفنية التي من المقرر طرحها في السوق، وسبب اختفائها إعلاميا خلال الفترة الماضية.

وقالت مروة نصر خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنها انتهت من تصوير أغنية« بيني وبينه راحة وتلاقي»، كما أنها تصور الآن أغنية «حلوة السهرة، وأنا خايفة»، إلا أنها تخشى من طرح الأغاني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مروة نصر، أنها ترفض طرح هذه الأغاني خلال الفترة المقبلة، بسبب انشغال الذوق العام لأنواع أخرى من الأغاني، وقد لا تناسب هذه الأغاني الجمهور، كما أن الوقت الحالي فترة امتحانات وهناك اهتمامات تشغل بال الجمهور.

«شلل»

وتابعت: الوسط الفني عبارة عن «شلل» ولكل شلة معارفها، والوسط الفني لا يحبون بعضهم البعض، مؤكدة أنها تعرضت للعديد من الانتقادات والهجوم من قبل الأشخاص دون أي أسباب.

وأشارت مروة نصر إلى أنها لا تحب أغاني المهرجات ولا تجيد طريقة غنائها، على الرغم من تصويرها أغنية مع مطرب شعبي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وعن مطربها المفضل، أوضحت مروة نصر، أن ويجز اخترع موسيقى له، ورغم كلام أغانيه غير المفهوم واللبس الغريب، إلا أنه طور من نفسه وتمكن أن يتفوق على كل أفراد جيله، كما أنه المفضل لها بعد الفنان أحمد مكي في الراب، مشيرة إلى أنها ترفض أن يرتدي المطرب «حلق أو أي شيء بمجرد التشبه بالآخرين، أحنا المصريين مش لايق علينا الكلام دا».

وعن سبب اختفائها عن الإعلام خلال الفترة الماضية، قالت مروة نصر« آخر ظهور لها كان مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وقدمت حفل غنائي أثناء فترة حملها، وقدمت أداء سيء، وتعرضت لهجوم لاذع من قبل الجمهور، موضحة أن هذه الحفلة كانت من أسوء الحفلات، لأنها كانت تغني لأول مرة، لذا فضلت الاختفاء إعلاميا».