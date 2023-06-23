غدا.. آخر رحلات الحجاج لنقل المصريين إلى المدينة المنورة

يستقبل مطار المدينة المنورة غدا آخر رحلات الحجاج السياحة، من المطارات المصرية لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم تمهيدا للتفويج لمكة المكرمة لأداء المناسك.





وأكد أحمد صالح رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، وجود متابعة على مدار الساعة لجميع الحجاج المصريين على الأراضي المقدسة، ونشر توعية طبية.





وأشار إلى عدم وجود أي حالات مرضية بين جميع الحجاج المصريين فى المدينة حتى الآن، مشيرا إلى أن جميع الإصابات بسيطة ويتم علاجها على الفور.





وأشار إلى أن البعثة الرسمية المصرية ممثلة فى وزارة الصحة قامت بإنشاء عيادتين فى المدينة المنورة لمتابعة الحجاج المصريين بخلاف العيادات الخاصة بالحج السياحى.





في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة أحوال حجاج السياحة وحرصها على التأكد من تقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في البعثة الطبية المصرية المتواجدة في السعودية عن تجهيز وافتتاح أول عيادة للبعثة الطبية لتقديم الخدمات الطبية لحجاج الحج السياحي والذين يبلغ عددهم حوالي 16 ألف حاجاً هذا العام، وذلك بفندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد بمكة المكرمة، وقد وقع الاختيار على تلك المنطقة نظراً لوجود عدد كبير من حجاج السياحة في الفنادق المحيطة بها مما يسهل الوصول إليها من جانب الحجاج.





ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى قرب تجهيز عيادتين آخرتين بمنطقتي العتيبية والعزيزية في مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مما يغطى كافة المناطق المتواجد بها حجاج السياحة المصريين، وذلك في ضوء توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بتقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم والرعاية الصحية لحين عودتهم سالمين الى أرض الوطن.