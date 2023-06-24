ماذا يحدث لك عند تناول طبق من البليلة يوميا؟.. لن تتوقع

يعشق الكثيرين تناول طبق من البليلة، ويحمل هذا الطبق العديد من الفوائد لصحة الجسم، وهو من الأطباق الشعبية التي يعدها الكثيرين في المنزل، او يقومون بشرائه جاهز.

فوائد تناول طبق البليلة

وكشفت الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة، أن البليلة غنيه بالعديد من الفيتامينات الضرورية ، أبرزها فيتامين K، E، B.

وأفادت الدكتورة ليندا جاد، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك ، أن تناول طبق البليلة يحمي من العديد من الأمراض، ومن ابرزها ما يلي :

_ يعزز من البكتيريا النافعة :

إن تناول كوب من البليلة بشكل يومي يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات، والمعادن، وذلك لانه يحاوي على كمية كبيرة من الألياف، ويعمل جنين القمح على تعزيز البكتيريا النافعة في الجسم.

فوائد تناول طبق البليلة

_ يقلل من الإصابة بالسكري :

ويقي تناول البليلة من خطر الإصابة بمرض السكري، وتحسن من حركة الأمعاء، وتقلل الإصابة بالإمساك في الصباح الباكر، بالإضافة لتحسين حالة الجهاز الهضمي.

_ يحمي من هشاشة العظام :

تناول طبق من البليلة بشكل يومي يقوي العظام، ويمنع الهشاشة بنسبة كبيرة، لما يحتوي عليه من الكالسيوم.