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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تفاعل واسع بعد تداول فيديو لحركة الطائرات في آخر يوم لوصول الحجاج| شاهد

أرشيفية
أرشيفية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من الأقمار الصناعية أظهرت الازدحام المذهل للطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية باليوم الأخير لوصول الحجاج من الخارج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حركة الطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من الساعة الـ3 فجرا حتى الـ8 مساء من أول أمس الخميس.

وظهر عدد كبير من الطائرات التي تُقل الحجاج في اتجاه مطار جدة من كافة الأنحاء، وذلك في اليوم الأخير لوصولهم.

مستويات ما قبل كورونا

ويوم الخميس، أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشددا على أن لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

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وأضاف في كلمة حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم.

كما لفت إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

جاء ذلك في حين خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع "اقوستا 139" تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة.

وأضافت الهيئة أن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.

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