أخبار مصر على مدار 24ساعة.. توافق مصري سعودي على تكثيف الجهود لدعم العمل العربي المشترك

أخبار البلد.. وتوافق الرئيس السيسي، خلال اللقاء الودي في باريس، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

قبل عودته إلى البلاد.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان؟

وتوافق الرئيس السيسي، خلال اللقاء الودي في باريس، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي

اعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.

السيسي: حريصون على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتى المجالات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع الرئيس الكيني ويليام روتو، على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

السيسي ورئيس جنوب أفريقيا يتوافقان على أهمية تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سلميًا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

زيادة الاستثمارات.. السيسي يلتقي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لتعميق التعاون المشترك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء أكاديمية الشرطة.

قراران جمهوريان باستكمال تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وتعديل قرار إنشاء هيئة الأبنية التعليمية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 257 لسنة 2023 باستكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات لمدة أربع سنوات.

وزير الكهرباء: نستطيع إنتاج مليون ميجاوات من طاقة الشمس والرياح

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الطاقة المتجددة تحظى باهتمام كبير لأنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، حيث تقلل من الانبعاثات الكربونية السبب الرئيسى فى تغيرات المناخ .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن مستشفى النفسية وعلاج الإدمان في بورسعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من أعمال تطوير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان ببورسعيد، وذلك تمهيدَا لبدء التشغيل الفعلي للخدمة الطبية، واستقبال المرضى.

زيارة خاصة.. جوارديولا وأسرته فى مصر

يزور مصر حالياً، المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

غدا.. آخر رحلات الحجاج لنقل المصريين إلى المدينة المنورة

يستقبل مطار المدينة المنورة غدا آخر رحلات الحجاج السياحة، من المطارات المصرية لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم تمهيدا للتفويج لمكة المكرمة لأداء المناسك.

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافه المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار

وفاة اللواء محمود خلف

توفى اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وقائد الحرس الجمهوري الأسبق وكبير الياوران الأسبق.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

الزراعة والإنتاج الحربي يناقشان خطة تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

إخطار موظفي التنظيم والإدارة بدفع مقدم شقق حي زهرة العاصمة بمدينة بدر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر.

بعد توقيع عقد ضخم.. ما هو الهيدروجين وما خطط مصر للاستفادة منه؟

وقعت مصر عقد ضخم اتفاق لـ توريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيزه وتسويقه، بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وتحالف من شركتي ايميكسس للهندسة والمقاولات، وجالف كر ايو الغازات الصناعية ـ مصر.

عيد الأضحى .. نصائح الصحة الطبية لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح وإرشادات طبية للمواطنين، تزامنًا مع الاحتفال بـ عيد الأضحى 2023، في إطار خطة التأمين الطبي التي تطبقها الوزارة لضمان سلامة الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة.