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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اعتزال الفن وفتى أحلامها| ميرهان حسين تفجر مفاجآت على الهواء

الفنانة ميريهان حسين
الفنانة ميريهان حسين

ميرهان حسين تفجر مفاجأة عن سبب اعتزالها الفن وعودتها 
ميرهان حسين تفتح النار على المحال الفني 
اترك الفن من أجله| ميرهان حسين تكشف مواصفات فتى أحلامها 
ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن عروض الزواج 

ميرهان حسين تسخر من الصوت الشتوي لياسمين عز

 

استضافت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، الفنانة ميرهان حسين، والتي كشفت تفاصيل خاصة عن عودتها من اعتزال الفن.

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ميريهان حسين تكشف مفاجأة عن عروض الزواج لها

وخلال اللقاء، قالت الفنانة  ميرهان حسين، إن شعرت بحالة من الاكتئاب في مرحلة معينة في حياتي، مضيفة أن وقتها اعتزلت كل شيء، وشعرت بظلم وعدم تقدير.

وأضافت ميرهان حسين، أن بعد قراري اعتزال كل شيء والبعد عن كل شيء، قررت اخد اجازة، متابعة أن كل الناس زعلت علشاني واهلي بطريقة كبيرة.

 

وقالت الفنانة ميرهان حسين، شنت هجوما حادا على المجال الفني، قائلة :"العلاقات تلعب دور كبير في الوسط الفني، وأقول لأ لمن يفتقر للموهبة، وهناك من يعمل في الفن وزوجه منتج أو مخرج، وفي رأي المهم الموهبة".


وأضافت ميرهان حسين، أن هناك أبناء فنانين دخلوا الوسط الفني ولم ينجحوا ببساطة، لافتة الى أن الموهبة والإبداع والابتكار شيء مهم في مجال التمثيل.


وخلال اللقاء، قالت الفنانة ميرهان حسين، " لم اندم على قرار أو شخص في عروض الزواج، مضيفة أن رفضت لأن الشخص غير مناسب، وهذا لا يعني أي تقليل من أحد على الاطلاق.


وأضافت ميرهان حسين، أنها رفضت أدوار فنية لأسباب مقنعة بالنسبة لها، وهذا الأمر مهم بالنسبة لها، ورفضت الغناء في الأعمال الفنية المختلفة.


كشفت ميرهان حسين، مواصفات فتى أحلامها، مشيرة إلى أن أهم حاجة يكون رجل والرجال قليل، وكلمة رجل تشمل حاجات كثيرة، متابعة" لابد أن يكون محترم في نفسه ويكون عنده أمان".


وتابعت أنه أهم شيء عندي الأمان والسند في الرجل الذي أود الارتباط به، وأكون بحبه ودمه خفيف ويعرف ربنا ، وممكن علشانه أترك الفن.

 

وخلال الفقرة قلدت الفنانة ميرهان حسين، الإعلامية ياسمين عز، بطريقة ساخرة، ومن الصوت الشتوي التي تتحدث به، الأمر الذي أثار ياسمين عز.

 

سخرية ميرهان حسين 


وخلال الفقرة عبرت الفنانة ميرهان حسين، عن حبها للفنان الكبير أحمد عز، قائلة :"مين مبيحبش أحمد عز، وهو فنان جميل، وارفض أكون زوجه ثانية في حياة من أحب".

 

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