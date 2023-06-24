موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس بالكأس والقنوات الناقلة

يختتم فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب السويس المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن مارسيل كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.



وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.



موعد مباراة الأهلي و منتخب السويس بالكأس



يستعد الأهلي لمواجهة منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء غداً الاحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومنتخب السويس



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى كأس مصر فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.