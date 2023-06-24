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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف عن مستقبل تريزيجيه مع نادي طرابازون التركي

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة مستقبل تريزيجيه مع طرابازون التركي عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر :نادي طرابازون التركي رفض بيع تريزيجيه نجم المنتخب القومي  المصري باي سعر للأندية السعودية وقرر الحفاظ علية وعدم التفريط فيه.

وكشف محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي عن مصيره في الفترة المقبلة.

 

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غينيا ، لا اريد التحدث عن مستقبلي في الوقت الحالي.

وشدد تريزيجيه علي أن، كل تركيزه مع منتخب مصر لمواجهة غينيا .

تلقى  محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور، عروضًا مغرية للرحيل عن الدوري التركي في فترة الانتقالات الصيفية.

تلقى تريزيجيه عروضًا من الأندية السعودية، وعلى رأسها نادي أهلي جدة الصاعد مؤخرًا إلى دوري روشن للمحترفين.

وأكدت شبكة 61saat التركية، أن نادي طرابزون سبور ضاعف مطالبه المالية للموافقة على بيع تريزيجيه في الصيف المقبل،

حيث كانت أقصى شروطه وصول عرض بمبلغ 5 ملايين يورو على الأقل، ولكن تألق النجم الدولي المصري في الجولات الأخيرة من الموسم جعل النادي يضاعف ثمنه.

وأضافت الشبكة أن نادي طرابزون سبور حدد مبلغًا مبدئيًا 10 ملايين يورو للموافقة على بيع تريزيجيه لأي فريق عربي يرغب في التعاقد معه، وخاصة بعد وصول مفاوضات شفهية من طرف أهلي جدة واتحاد جدة وبعض الفرق الأخرى الخليجية.

 

 

طرابازون تريزيجيه نادي طرابازون التركي منتخب مصر

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