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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

صدى البلد

أثارت أم الكثير من الجدل لفقدانها أكثر من نصف وزنها بعد أن شاهدت "صورة جماعية" لها مع أسرتها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي

شاركت Abbey رحلتها في إنقاص الوزن مع Express.co.uk وكشفت أن ما دفعها إلى إنقاص الوزن هو مشاهدة "صورة جماعية" لها مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعد آبي ، من بونتيبريد ، بجنوب ويلز ، وقد اعترفت Abbey بأن سر إصرارها على فقدان الوزن هو مشاهدتها  لصورة على الإنترنت جعلتها تشعر بالخجل الشديد لدرجة أنها أزالت نفسها من الصورة ، وقررت أنها بحاجة إلى التغيير.

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وأشارت أن غذاءها عادة كان عبارة عن وجبات سريعة ، فقد كانت تعمل سابقًا في مركز اتصالات في وسط المدينة ، وكانت هي وزملائها دائمًا يشترون الطعام من الخارج بدلاً من تحضير الطعام لأخذه إلى العمل".

يتألف عشاؤها المعتاد من "أطعمة مجمدة مثل البرجر ورقائق البطاطس أو الوجبات الجاهزة أما بعد تحولها فقدان الوزن فقد بدأت في الأستعانة ببعض الشركات التي تقدوم وجبات صحية جاهزة.

أما عن خطتها الغذائية التي ساعدتها على فقدان الوزن فقد كانت تتناول الآن خاليًا من السكر لتحضير قهوة مثلجة أما فطورها  المفضل في عطلة نهاية الأسبوع هو عبارة عن فطائر صحية .


أما طعام الغداء ، فهو عبارة عن لفائف الدجاج ، أو البوريتو ، أو أطباق الأرز أو السلطة اللذيذة 

لتناول العشاء ، فهو عبارة عن طبق مكرونة مسلوقة لايت تحتوي فقط على 58 سعرًا حراريًا لكل وجبة".

صورة جماعية مواقع وسائل التواصل الاجتماعي انقاص الوزن وجبات سريعة رقائق البطاطس

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