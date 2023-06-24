شروط جديدة لزواج السعودي من خارج المملكة

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن المجلس الصحي السعودي أعلن ضوابط صحية لازمة للزواج من طرف غير سعودي والتحديثات التي طرأت عليها، حيث تضمنت التحديثات 4 ضوابط.



تضمنت الضوابط الصحية اللازمة للزواج من طرف غير سعودي والتحديثات التي طرأت عليها :

• تمديد مدة صلاحية الفحص الطبي لزواج أحد طرفيه غير سعودي لتصبح سنة واحدة من تاريخ إصداره بدلاً من ستة أشهر.

• إلغاء اشتراط إجراء الفحص الطبي لزواج أحد طرفيه غير سعودي في مراكز فحص محددة، ويمكن إجراؤه في أي من مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاعين الحكومي والخاص حسب التنظيمات المعتمدة.

• أن يتم إصدار تقرير فحص إلكتروني خاص بزواج الطرف السعودي من الأجنبي مزود برمز شريطي (Barcode) من منصة «صحة»، ويكون هو التقرير الوحيد المعتمد من جميع القطاعات لصحية المعتمدة بوزارة الصحة أو خارجها ولا يقبل غيره.

• لا يتم إجراء فحوصات ما قبل الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً في حال كان أحد طرفيه من الجنسية غير السعودية إلا وفق ما تضمنته الفقرة التاسعة من نظام الأحوال الشخصية