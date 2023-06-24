بالوصفة الفرنسية.. طريقة عمل كيك سهل وبسيط

تعتبر طريقة عمل الكيك من الحلويات السهلة والبسيطة، والتي يمكن تقديمها في المناسبات، ويمكن تقديمه كوجبة إفطار خفيفة بجانب الشاي أو القهوة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيك بسيط وسهل، وذلك بوصفة مقتبسة من المطبخ الفرنسي، ويمكن أن يتم تحضيرها في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل كيك سهل وبسيط

طريقة عمل كيك سهل وبسيط





مقادير كيك سهل وبسيط

1 كوب زبدة

1 عبوة حليب مكثف

3 بيضات

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بايكينغ باودر

1 ملعقة صغيرة فانيلا

طريقة كيك سهل وبسيط

_ نخلط المقادير كلها جيداً، ونخفق المزيج على سرعة منخفضة أولاً بالمضرب الكهربائي ثم على سرعة عالية حتى يصبح المزيج ناعماً.

_ نسكب المزيج في صينية مدهونة بالزبدة ونخبزها في فرن مسخن إلى 180 درجة مئوية لمدة ساعة حتى ينضج الكيك.

_ نقطع الكيك ونقدمه.