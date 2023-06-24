عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

أعراض في الفم تشير
أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري

يعتبر مرض السكري من الأمراض التي لا يظهر في بداية الإصابة بها أي أعراض واضحة، وهو ما يتسبب في العديد من المضاعفات الخطيرة.

أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري

وهناك بعض العلامات التي تظهر داخل الفم، وتكشف عن الإصابة بمرض السكري، وفقا لما نشر في صحيفة "express" البريطانية، وتشمل:

 

تحذير من ملابس معينة تجذب الناموس| دراسة صادمة

عدوكم الأول.. حسام موافي يحذر مرضى ضغط الدم من الملح| اعرف السبب

 

_ رائحة الفم الكريهة وجفاف الفم.

_ نزيف اللثة.

_ التهاب اللثة.

_  مرض في اللثة.

_  فقدان الأسنان.

_ الفم الجاف.

_ القلاع الفموي.

_ رائحة نفس برائحة الفواكه.

_ الالتهابات الفطرية في الفم.

 

أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري

 

وهناك بعض الدراسات التي أكدت أن النزيف والتهاب اللثة من أعراض الإصابة بمرض السكري، والتي ظهرت على أغلب المصابين به.

ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا لدرجة أنه يبدأ في التحول إلى حامضي.

السكري مرض السكري الفم الأمراض المضاعفات الإصابة بمرض السكري رائحة الفم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

موضوعات متعلقة

بالوصفة الفرنسية.. طريقة عمل كيك سهل وبسيط

نشرة المرأة والصحة | لدغة حشرة تصيب صغار السن بمرض خطير.. تحذير من ملابس تجذب الناموس.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل.. صور أمينة خليل من المالديف

ماذا يحدث لك عند تناول طبق من البليلة يوميا؟.. لن تتوقع

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

في 7دقائق .. طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

في خطوتين.. طريقة عمل سلطة الكرنب بنفس طعم الجاهز

يتخطى 10 آلاف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان أيتن عامر في حفل MEMA

ترشيحاتنا

قوات الأمن الروسية تطوق مركز فاجنر في سان بطرسبرج

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مزاعم عن تمرد قوات فاجنر الروسية وسيطرتها على مدينة بالقرب من ‎موسكو

وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 “ للمكفوفين”

بمشاركة الأهلي.. رئيس الكاف يعلن موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي

رحلة استمرت 6 أشهر| باكستاني يقطع آلاف الأميال على قدميه لأداء الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ