9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

يعتبر مرض السكري من الأمراض التي لا يظهر في بداية الإصابة بها أي أعراض واضحة، وهو ما يتسبب في العديد من المضاعفات الخطيرة.

أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري

وهناك بعض العلامات التي تظهر داخل الفم، وتكشف عن الإصابة بمرض السكري، وفقا لما نشر في صحيفة "express" البريطانية، وتشمل:

_ رائحة الفم الكريهة وجفاف الفم.

_ نزيف اللثة.

_ التهاب اللثة.

_ مرض في اللثة.

_ فقدان الأسنان.

_ الفم الجاف.

_ القلاع الفموي.

_ رائحة نفس برائحة الفواكه.

_ الالتهابات الفطرية في الفم.

أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري

وهناك بعض الدراسات التي أكدت أن النزيف والتهاب اللثة من أعراض الإصابة بمرض السكري، والتي ظهرت على أغلب المصابين به.

ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا لدرجة أنه يبدأ في التحول إلى حامضي.