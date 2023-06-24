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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء: 20 ألف مقبرة لنقل رفات زعماء مصر إليها

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة توفر بديلًا إنسانيا للمقابر لافتا أن هناك ٢٠ ألف مقبرة أنشئت لنقل رفات هذه المقابر إلى هناك؛ لافتا أن هناك توجيها من الرئيس بنقل هذه المقابر ونعيد صياغة هذه المنطقة للأفضل.


وتساءل مدبولي هل يعقل أن مقبرة الزعيم أحمد عرابي تكون بهذا الشكل لافتا أن المقبرة متهالكة وتغرقها المياه الجوفية مشيرا إلى أنه سيتم عمل مقبرة اسمها مقبرة الخالدين يجمع بها رفات كل هذه الزعماء وستكون على مستوي وتكون مزارًا للجميع.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه بإنشاء مقبرة للخالدين تجمع بها كل الخالدين.

 

وأضاف نحن كدولة نسعي لتطوير المناطق التاريخية للحفاظ علي تاريخنا ويتم وضع سيناريوهات وبدائل مختلفة للتطوير وهناك نوع من الجدل علي بعض المناطق وسوف نصل لتصور لتحقيق هذا المشروع ولا يجوز ان تكون هذه المناطق بصورة غير لائقة.

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