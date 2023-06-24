لتعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء.. أمسية فلكية في متحف الطفل اليوم

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) أمسية علمية فلكية اليوم السبت بهدف تعزيز الثقافة الفلكية والاهتمام بعلوم الفلك والفضاء لدي النشء والشباب ، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، وذلك بمقر متحف الطفل بمصر الجديدة.

وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن الفعالية تأتي انطلاقا من دور الجمعية التابع لها متحف الطفل في تعزيز الوعي والتثقيف الفلكي، ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء في مجال علوم الفلك والفضاء.

وأضاف أن الفعالية تتضمن الرصد الفلكي بالتليسكوب تحت إشراف الدكتور محمد الصادق مدير مرصد القطامية الفلكي؛ حيث سيتم رصد القمر والكواكب في السماء .

و كشف حلمى ، عن فتح مركز العلوم واتاحته للزوار اليوم السبت مساءا لاثراء التجربه التعليميه وتكاملها خاصة وان مركز العلوم يقدم شرح مبسط وتفاعلي لكثير من الموضوعات المرتبطة بعلوم الفلك.