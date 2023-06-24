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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يهنئ نظيره القطري بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

أمير الكويت
أمير الكويت

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أمير دولة قطر  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في دولة قطر.

وبحسب صحيفة الراي؛ فقد أشاد  أمير الكويت بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات. 
وعبر كذلك عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة. 

كما تمني  الأمير تميم بموفور الصحة وتمام العافية ولدولة قطر  وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
 

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