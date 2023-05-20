الكويت تدين اقتحام مجموعة مسلحة لمبنى سفارة قطر في الخرطوم

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /السبت/- رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والتخريب ومن إستمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية السودان والتي تعد إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الإقتحامات.