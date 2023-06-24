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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضباعني: ورش عمل للممولين الملزمين بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور

صدى البلد

أعلن  الدكتور فايز الضباعني  رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك  يومي الاثنين والأربعاء  من كل أسبوع حتى 12 يوليو 2023 ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ، وذلك  للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها ، والإجابة على كافة استفسارات الممولي، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من المنظومة منذ 15 يونيو 2023، ويستمر التشغيل التجريبي حتى تاريخ الإلزام بالمرحلة الثالثة في 15 أغسطس 2023. 

 

وأوضح  الدكتور" فايز الضباعني " أن  تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم للمنظومة. 

 

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة  لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ ، بضرورة حضور هذه الورش الفنية ،  وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش ، مشيرًا إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة ،كما تم ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم ، موضحًا أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات ( فريق IT ) بمؤسسات الممولين يمكنه  التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر ١٦٣٩٥  ثم الضغط على رقم ٧ ثم رقم ٢، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم .

وأشار الدكتور "فايز الضباعني " أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 251) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة ، تم إلزام عدد (327)  جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 . 

   وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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