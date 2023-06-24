عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحف الهندية تبرز أول زيارة لـ مودي إلى مصر كرئيس للوزراء

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القاهرة اليوم، السبت، في زيارة دولة إلي مصر في الفترة من 24 إلى 25 يونيو. 

وتأتي الزيارة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا مودي في يناير لزيارة القاهرة عندما حضر احتفالات يوم الجمهورية في نيودلهي كضيف رئيسي. 

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها مودي لمصر كرئيس للوزراء.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية: "بالإضافة إلي محادثاته مع الرئيس السيسي، من المرجح أن يجتمع مودي مع كبار الشخصيات من الحكومة المصرية، وبعض الشخصيات المصرية البارزة، وكذلك الجالية الهندية في مصر"، حسب ما نقلت صحف هندية محلية.

وأضافت أن "العلاقات بين الهند ومصر تقوم على الروابط التجارية والاقتصادية القديمة وكذلك العلاقات الثقافية والعميقة الجذور بين الشعوب".

خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السيسي للهند في يناير، تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية. 

ومن المتوقع حدوث تطورات على هذه الجبهة من زيارة مودي، بحسب صحيفة “إنديان إكسبرس” الهندية.

مودي مصر السيسي القاهرة الهند الهندية هندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

تطورات خطيرة في روسيا.. تمرد مسلح وبوتين يتوعد الخونة

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

ترشيحاتنا

بحد أدنى 238 درجة.. اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة البحيرة

ترقب وقلق.. هكذا علقت أوكرانيا والعالم على مفاجأة روسيا

بلغت 48.7 .. منطقة عُمانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

مشهد نادر.. عروس البحر تداعب سلحفاة بحرية في مرسى علم.. صور

مدبولي يتفقد شارع المعز ومسجد الحاكم بأمره

غدر الصحاب.. مقتل شاب على يد صديقه بمدينة بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

علامات مبكرة تشير للإصابة بالتهاب البنكرياس.. حسام موافي يوضحها

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

فيديو

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ