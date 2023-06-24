الصحف الهندية تبرز أول زيارة لـ مودي إلى مصر كرئيس للوزراء

يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القاهرة اليوم، السبت، في زيارة دولة إلي مصر في الفترة من 24 إلى 25 يونيو.

وتأتي الزيارة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا مودي في يناير لزيارة القاهرة عندما حضر احتفالات يوم الجمهورية في نيودلهي كضيف رئيسي.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها مودي لمصر كرئيس للوزراء.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية: "بالإضافة إلي محادثاته مع الرئيس السيسي، من المرجح أن يجتمع مودي مع كبار الشخصيات من الحكومة المصرية، وبعض الشخصيات المصرية البارزة، وكذلك الجالية الهندية في مصر"، حسب ما نقلت صحف هندية محلية.

وأضافت أن "العلاقات بين الهند ومصر تقوم على الروابط التجارية والاقتصادية القديمة وكذلك العلاقات الثقافية والعميقة الجذور بين الشعوب".

خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السيسي للهند في يناير، تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية.

ومن المتوقع حدوث تطورات على هذه الجبهة من زيارة مودي، بحسب صحيفة “إنديان إكسبرس” الهندية.