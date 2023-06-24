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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن عن موعد دورة "إعداد الممثل وفنون الأداء المسرحى"

كلية الأداب جامعة
كلية الأداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تنظيم مركز اللغة و الثقافة العربية بالكلية دورة عن إعداد الممثل و فنون الأداء المسرحى . 

وأوضح مركز اللغة و الثقافة العربية ، أن الدورة تبدأ في شهر يوليو ( الأحد - الثلاثاء - الخميس ) من كل أسبوع من الساعة 3:30 عصرا إلى 6 مساء . 

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، أوضح الدكتور الخشت، أن التصنيف الهولندي (ليدن)، قام بتصنيف 1411 جامعة الأفضل من بين 30 الف جامعة علي مستوي العالم، مشيرا إلى أن المصنف الدولي أكد ان البحوث العلمية التي قامت بنشرها دوليا جامعة القاهرة كان لها تأثير كبير عالمياً وهو ما استحقت به الترتيب المتميز عالميا والتفوق مصرياً وبفارق كبير عن أقرب الجامعات المحلية للعام السابع علي التوالي.

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وأكد الدكتور الخشت، ان هذا التصنيف يقوم بتقييم الأداء البحثي للجامعات في جميع أنحاء العالم، باستخدام مجموعات كثيرة من المؤشرات الببليومترية، وهى معايير عملية موثوقة لجمع البيانات، وهذا يضمن الثقة في النتائج المنشورة من المصنف، مضيفًا أن التصنيف الهولندي لا يحتاج تقديم الجامعات أي معلومات إنما يتم استقاء المعلومات من التأثير العالمي للجامعات وبحوثها العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ذات التأثير الواضح من حيث القيمة والاعتمادية والاطلاع والاستشهاد بها خاصة البيانات المتوفرة للمصنف من خلال المؤشرات العالمية: Clarivate – Web of Science.
 

كلية الاداب جامعة القاهرة مركز اللغة و الثقافة العربية إعداد الممثل جامعة القاهرة الخشت

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