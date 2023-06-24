فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

هناك العديد من فوائد عصير القصب الهامة للجسم؛ حيث أنه يجعله أكثر صحة ونشاط، وذلك على الرغم من انخفاض سعراته الحرارية، إلا أنه يحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة التى تساعد فى الوقاية من الأمراض وعلاج بعضها.

فوائد عصير القصب

ولكن يجب تناول عصير القصب بكميات معتدلة، ويعتبر عصير القصب من أفضل المشروبات التى تمنح الجسم الطاقة والنشاط، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الجلوكوز بالإضافة إلى المعادن.

ويرجع سر فوائد عصير القصب لاحتواءه على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم التى تمنح الانسان الطاقة والانتعاش والحيوية ، كما يحتوي قدرا كبيرا من الماء الذى يعوض الجسم كمية السوائل التى تم فقدها أثناء التمرين.

فوائد عصير القصب

ويحتوي عصير القصب على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، إلا أن هذا العصير يعزز عملية الأيض أو التمثيل الغذائى وحرق الدهون، ويساعد في عملية إزالة السموم في الجسم ، كما أنه يزود جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.