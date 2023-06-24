ضمن مبادرة حياة كريمة.. جامعة الزقازيق تطلق قافلة تنموية بقرية الربعمائة

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق صباح اليوم السبت تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائة مركز منيا القمح ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة و ضمن خطة القطاع وجامعة الزقازيق الخدمية لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين .

اطمأنت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تواجد الأطباء في 14 تخصصاً طبياً في الباطنة ، المتوطنة ، القلب ، الصدر، الجراحة ، طب الأسرة ، الرمد، الأنف والاذن ،العظام، المسالك، الروماتيزم، المخ والأعصاب، الأطفال ، الجلدية.

كما أطمئنت علي المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تدوير المخلفات المنزلية والإرشاد الزراعي بالإضافة إلى المشاركسن في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل ضمن مبادرة صنايعية مصر.