عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. جامعة الزقازيق تطلق قافلة تنموية بقرية الربعمائة

صدى البلد

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق صباح اليوم السبت تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائة مركز منيا القمح ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة و ضمن خطة القطاع وجامعة الزقازيق الخدمية لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين .

اطمأنت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تواجد الأطباء في 14 تخصصاً طبياً في الباطنة ، المتوطنة ، القلب ، الصدر، الجراحة  ، طب الأسرة ، الرمد، الأنف والاذن ،العظام، المسالك،  الروماتيزم، المخ والأعصاب، الأطفال ، الجلدية.

جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية السطايحة بمركز الإبراهيمية

كما أطمئنت علي المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تدوير المخلفات المنزلية  والإرشاد الزراعي بالإضافة إلى المشاركسن في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل ضمن مبادرة صنايعية مصر.

الأكثر احتياجا الجراحة الجمهورية الزقازيق المخ والاعصاب تحسين الحياة المعيشية تنمية الريف المصرى تطوير وتنمية الريف المصري جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

تطورات خطيرة في روسيا.. تمرد مسلح وبوتين يتوعد الخونة

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

ترشيحاتنا

رجال الحماية المدنية بالقاهرة يتبرعون بدمائهم للمرضى.. صور

بحد أدنى 238 درجة.. اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة البحيرة

ترقب وقلق.. هكذا علقت أوكرانيا والعالم على مفاجأة روسيا

بلغت 48.7 .. منطقة عُمانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

مشهد نادر.. عروس البحر تداعب سلحفاة بحرية في مرسى علم.. صور

مدبولي يتفقد شارع المعز ومسجد الحاكم بأمره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

علامات مبكرة تشير للإصابة بالتهاب البنكرياس.. حسام موافي يوضحها

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

فيديو

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ