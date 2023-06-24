رئيس الوزراء يتفقد روضة السيدة 2

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل روضة السيدة2 ، و ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تم إزالة منطقة الطيبى بالسيدة زينب لتنفيذ مشروع روضة السيدة 2 وهو ملاصق للمشروع الذى تم تنفيذه وتسكينه قبل عامين تقريبا، كما تم تسكين سكان منطقة الطيبى بجزء من مشروع روضة السيدة 2.

واستمع لشرح حول الموقف التنفيذي للمشروع حيث تم بناء 9 عمارات سكنية على الطراز المعمارى والذى يتناسق مع روضة السيدة 1، ليناسب طابع حى السيدة زينب، وتم إزالة 143 عقار مواجه لمشروع روضة السيد1، تضم 350 أسرة.

وكان رئيس الوزراء ، قد مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون والمرحلة الثانية من مساكن روضة السيدة زينب بجوار متحف الحضارة في اطار جولة موسعه للاماكن التاريخية بالقاهرة.