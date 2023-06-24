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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سفينة اسمها تيتان.. رواية تنبأت بغرق تيتانيك بدقة متناهية| تفاصيل

صدى البلد

غرق الغواصة “ تيتان” جعل العالم كله يسترجع أحداث غرق سفينة تيتانيك الشهيرة التي غرقت في قاع المحيط الأطلسي فى 14 أبريل 1912، وقبل حادث الغرق الشهير حدث أمر غريب؛ حيث تنبأت رواية اسمها “futility” للكاتب مورغان روبرتسون بأحداث السفينة تيتانيك.

رواية futilty التي تنبأت بغرف السفينة تيتانيك

 ففي تلك الرواية، منح مورجان سفينته العملاقة اسم" تيتان"، وجعلها تحمل ثلاثة آلاف مسافر، وتنطلق في أولى رحلاتها في احتفال كبير لتشق المحيط في أوائل شهر إبريل.

القصة التي كتبها مورجان تتحدث عن باخرة عملاقة وصفها بأنها "غير قابلة للغرق" لضخامتها واصطدمت بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلنطي، فغرقت هي ومعظم من كان عليها من ركاب، وهو ما حدث تمامًا مع سفينة "تايتنك".

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وتصور المؤلف أن سفينته الأسطورية تعرضت لضباب شديد أدى إلى ارتطامها بجبل جليدي ضخم تسبب في غرقها، فكان التشابه الكبير بين الرواية والحقيقة من المفارقات التي أثارت جدلا واسعا بالعالم بمجرد وقوع الحادثة، بل وطريقة ارتباط الرواية بالقصة الحقيقية على أرض الواقع والدقة المتناهية التي رافقتها، والتي وصلت لتشابه اسم السفينة الحقيقية "تيتانيك" مع سفينة مورجان "تيتان".

وقد دفع التشابه الكبير بين الرواية والحقيقة الدول إلى بدء تحقيقات وأبحاث علمية وعسكرية شاملة لكشف أسباب ارتباط رواية "مورجان" وما حدث في الواقع مع "تيتانيك"، إلا أن ذلك لم يزد الأمر إلا غموضا، حيث اتضح أن الرواية كانت وكأنها نبوءة بالحادثة الشهيرة.

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