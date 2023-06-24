علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

مرض الفشل الكلوي، هو أحد الأمراض التي قد يصعب على المرء معرفتها ، خصوصاً في المراحل الأولى من المرض، لأنه نادراً ما يظهر على الجسم أي أعراض أو علامات تدل على الإصابة وتعتبر أمراض الكلى المزمنة حالة طويلة المدى حيث لا تستطيع الكلى أن تعمل بالشكل الطبيعي، ويتم تدمير أنسجة الكلى ببطء على مدى عدة سنوات.

ووفقا لموقع "Healthremediez" هناك علامات تدل على الإصابة بمرض الكلى، وهي كالآتي:



أنواع أمراض الكلى المزمنة

- الفشل الكلوي الحاد:

هو قصور مفاجئ في وظائف الكلى حيث لا تستطيع تصفية الدم من السموم، وعندما تتراكم تلك السموم بمستويات عالية قد يختل توازن مكونات الدم، وتحدث الحالة بشكل سريع خلال ساعات أو أيام.

الأسباب:

وراثية.

مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم

التهابات الكلى المناعية.

تكيس الكلى.

السرطان، التكيسات، الحصوات، والالتهابات.

استخدام أدوية ضارة للكلى على المدى الطويل.

وجود مشكلة تبطئ تدفق الدم إلى الكليتين.

حدوث ضرر مباشر على الكلى.

انسداد الحالب مما يعوق خروج السموم من الجسم بواسطة حصوات الكلى أو تضخم البروستاتا

الأعراض:

عادة لا يشعر مريض الكلى بالأعراض إلا إذا وصل إلى مراحل متقدمة، وتشمل الأعراض:

التعب طوال الوقت ، تقوم الكلى الطبيعية بإنتاج هرمون إريثروبويتين الذي يكون كريات الدم الحمراء، فإذا تضررت الكلى يتأثر تكوين الدم ويصاب الشخص بالأنيميا التي بدورها تسبب الشعور بالتعب والبرد.

ضيق في التنفس حتى بعد الجهد البسيط ، وذلك إما بسبب تجمع السوائل في الرئتين أو بسبب الأنيميا.

الشعور بالضعف أو الدوار.

تشوش بالتفكير.

الشعور بحكة شديدة.

تورم في اليدين أو القدمين أو الوجه: وذلك لأن السوائل التي يفترض أن تخرجها الكلى تبقى في الدم.

الشعور بطعم غريب في الفم يشبه طعم المعادن بسبب تجمع المواد الضارة في الدم.

رائحة الفم الكريهة.

اضطراب في المعدة والشعور بالغثيان أو القيء، وفقدان الشهية.

ظهور فقاعات مع البول بسبب وجود بروتين في البول.

عندما يكون البول داكن اللون، أو يحتوي على الدم.

العلاج:

تغيير نمط الحياة إلى نمط صحي.

الالتزام بالأدوية للتحكم بالمشاكل المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر وارتفاع الكوليسترول.

وفي الحالات المتقدمة من أمراض الكلى المزمنة قد يتطلب الامر:

الغسيل الكلوي.

زراعة الكلى.



الوقاية:

تجنب الإفراط في تناول الأدوية دون وصفة طبية.

التحكم بالأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى تضرر الكلى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

المحافظة على النشاط البدني.

المحافظة على وزن صحي.

تناول الغذاء الصحي المتوازن.

الامتناع عن التدخين.