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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق يمنيين

السعودية علم
السعودية علم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في جانيين بمنطقة الرياض.

وقالت "الداخلية" السعودية في بيان لها  أن  كلاً من: عبدالرحمن فارس عامر المري ومحمد صلاح عمر المري "يمنيي الجنسية" أقدما على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه.

وذكرت  أن "عبد الرحمن أنشأ كياناً إرهابياً لتنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة، وشرع في اغتيال رجال الأمن، وساعد عناصر التنظيم، بجانب استعداده لتجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل المملكة والاشتراك بها، وحيازته عدداً من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وإيوائه مطلوبين أمنياً، وتخطيطه للخروج لمناطق الصراع للالتحاق بالتنظيم، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

أما الجاني الآخر "محمد" فقام بالانضمام  لكيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، بجانب شروعه في زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستهدافها بعمل إرهابي، وتستره على عملية إرهابية مع علمه بها.

وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين / عبدالرحمن فارس المري و / محمد صلاح المري - يمنيي الجنسية - يوم السبت بتاريخ 6 / 12 / 1444 هـ الموافق 24 / 6 / 2023م بمنطقة الرياض.

وأكدت الوزارة  حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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