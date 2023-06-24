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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انتبه.. هذا الأمر يبطل الصلاة دون أن تشعر

صدى البلد

 اختلف  العلماء  حول المضمضة في الوضوء،  فمنهم من قال واجبة في الوضوء ومنهم من قال ليست واجبة.. الفريق الأول أكد أنها واجبة لأنها ضمن أجزاء الوجه وبالتالي يجب غسل الفم أما الفريق الثاني قال إن غسل الوجه يكفي ، إلا أن السلف الصالح أكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المضمضة والاستنشاق في الوضوء .
في هذا الصدد ورد سؤال يقول صاحبه: هل يجب على المتوضئ المضمضة إذا أكل بعد الوضوء؟


الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أكد خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء : أن الأكل والشرب لا ينقضان الوضوء، فمن أكل أو شرب بعدما توضأ فوضوؤه صحيح ولا يكون انتقض.

هل بقايا الطعام في الفم أثناء الصلاة يبطلها؟
الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء اكد ان بقايا الطعام في الفم لا تبطل الصلاة وهنا يجب على المصلي إخراجها في منديل أثناء الصلاة وإذا لم يجد المنديل يخرجها بيده ويضعها في جيبه ولكن لا يبتلعها لأن الأكل والشرب من مبطلات الصلاة .

 

وأضاف أمين الفتوى أن ابتلاع المصلي بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه .


هل الحديث أثناء الوضوء يبطله

وحول الحديث أثناء الوضوء أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أنه جائز ولا يفسد الوضوء ولكن يجب التدبر والتأني في غسل الأعضاء لأن الوضوء هو الذي يؤهب القلب للصلاة والخشوع والتدبر فيها .

ونصح مستشار المفتي بترديد الأذكار أثناء الوضوء إذا كان الوضوء خارج الحمام ، حتى نصيب السنة النبوية .

وأوضح أن وجود الطعام في الفم لا يبطل الوضوء ولكنه يبطل الصلاة لأنه من مبطلات الصلاة، فمن وجد طعاما في فمه فوضوؤه صحيح ولكن صلاته باطلة.
 

الوضوء المضمضة مبطلات الصلاة دار الإفتاء الدكتور عويضة عثمان

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