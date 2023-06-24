قيمة العقل وأهمية التعاون في عرض "مملكة القرود" لمسرح الطفل بالسويس

تشهد مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عروضا مسرحية متتالية ضمن فعاليات الموسم المسرحي للطفل، حيث شهد مسرح قصر ثقافة السويس، أمس الجمعة، العرض المسرحي "مملكة القرود".

تدور الأحداث حول الطفلة زغلولة التى تعبر من خلال الكتاب السحري إلى عالم الحواديت، وإذا بها في إحدى الغابات مع مجموعة من القرود والأسود وغيرها من الحيوانات، حيث تحدث خيانة من القرد لمجموعته متفقا مع الأسد على إرسال قرد كوجبة للأسد، فيتناقص عدد القرود مما يثير حفيظتها فيجتمعوا بحيوانات الغابة للبحث عن حل، ثم يستعينوا بالفيل لإنقاذهم من الأسد، ولكنه برغم ضخامته ارتعد من الأسد خوفا.

يناقش العرض قيما وحكما حياتية لتأكيد أن القوة هي قوة الفكر وحكمة العقل، والتعاون من أهم السمات التي يجب أن تسود بيننا، وتتناول المسرحية فكرة تكامل العقل والجسد معا في إنجاز المهام ومواجهة الأخطار.

العرض تأليف سمير عبد الباقي، إضاءة محمد التنجيري، استعراضات نسرين نصيف، إعداد ومخرج منفذ نسرين نصيف، تصميم ديكور محمد أبو عمر، تنفيذ ديكور محمد التنجيري، تنفيذ ملابس رحاب، نور الهدى، إخراج محمد التنجيري.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الكاتب المسرحي سعيد حجاج، مهندسة الديكور نهلة مرسي، والمخرج المسرحي ناصر عبد التواب.

"مملكة القرود" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وقدم بإشراف فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.