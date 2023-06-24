السعودية .. الداخلية تضبط أكثر من 11 ألف مخالف خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط (11958) مخالفاً؛ منهم (6481) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3427) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2050) مخالفًا لنظام العمل خلال الأسبوع الماضي .

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (403) أشخاص، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (90) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت الداخلية السعودية الي انه تمّ ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33160) وافدًا مخالفًا، منهم (27665) رجلاً، و(5495) امرأة.

فيما تمّت إحالة (24529) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2564) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7005) مخالفين.

