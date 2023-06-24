فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، العديد من الفوائد التي تحدث عند تناول الشاى بالليمون.

وأوضح أن مشروب الشاي بالليمون من المشروبات التي يكثر تناولها في فصل الشتاء أو الخريف ، للاعتقاد بدوره الفعّال في الحماية من أمراض البرد والإنفلونزا، وهو الاعتقاد الذي أثبتت صحته العديد من الدراسات، حيث أكدت أنّ مشروب الشاي بالليمون يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، ويزيد من مقاومته للعديد من الأمراض.

وأشار إلى أنه من فوائد الشاي بالليمون أنه:

– يمنع امتصاص المواد الدهنية الموجودة في الأكل، مما يؤثّر بشكل إيجابي على تخفيف الوزن خاصة للأشخاص الذين يعانون السمنة.

– يُنشّط المخ ويجعل الشخص أكثر تركيزاً كما يساهم في تقوية الذاكرة.

– يساهم إضافة الليمون الغني بفيتامين”ج” للشاي الأخضر أو الأسود في امتصاص كميات أكبر من مركبات “الكاتشين” المضادة للأكسدة بالجسم ما يعمل على زيادة مناعة جسم الإنسان بدرجة كبيرة.

– إضافة الليمون إلى الشاي تساعد على الحماية من الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 70%

– يساعد على تسهيل عملية الهضم مع قدرته على إذابة الدهون المتكوّنة بالجسم.

– يساعد على التخلّص من البلغم، وتطهير الجسم من السموم التي تسبّب العديد من الأمراض.

– يوصف مشروب الشاي بالليمون بأنّه مشروب الطاقة للرياضيين، لما له من نتائج ملموسة في زيادة القدرة على ممارسة التمارين الرياضية بصورة أكثر نشاطاً وكفاءة.

– يساعد تناول الشاي بالليمون على تنقية البشرة من البثور وحبّ الشباب، وذلك لدوره الفعّال فى طرد السموم من الجسم.

– يساعد شربه في التخلّص من الهالات السوداء في منطقة تحت العين كما يزيل الانتفاخات التي يسبّبها الإجهاد.