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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات عنيفة.. روسيا تدمر أسلحة بريطانية في أوكرانيا

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية في قاعدة "خميلنيتسكي"، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

جاء ذلك، ردا على ضرب القوات الأوكرانية لجسر تشونجار كما تم تدمير مراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطاري كاناتوفو ودنيبر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "شنت القوات الجوية الروسية ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز الاستخبارات الإلكترونية ومعدات الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطارات كاناتوفو في منطقة كيروفوجراد ودنيبر، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة"، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة.

وأضاف البيان: "في 23 يونيو، وردا على غارة للقوات الأوكرانية على جسر طريق عبر مضيق تشونجار، الرابط بين شبه جزيرة القرم وخيرسون، تم تدمير مستودع صواريخ كروز ستورم شادو بقاعدة جوية أوكرانية بالقرب من قرية ستاروكونستانتينوف، منطقة خميلنيتسكي".

كانت روسيا شنت ضربات صاروخية على عدة مدن أوكرانية، وسمعت انفجارات تدوي في العاصمة كييف ومقاطعات أوكرانية عدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.


وتشهد روسيا حالة من الاضطرابات، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز اليوم السبت إن "الوضع في روستوف أون دون لا يزال صعبا خلال الانتفاضة المسلحة".

وذكر بوتين: "في روستوف ، تعطل عمل الإدارة المدنية والعسكرية بشكل أساسي".

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول تعليق له على تمرد قائد فاجنر بريجيني بريجوزين، أن ما يحدث في الوقت الحالي هو خيانة داخلية.
واعتبر ما قامت به فاجنر يعد طعنة في الظهر، وأنه تم جر فاجنر لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال بوتين أن سنرد على التمرد بكل قوة.
وذكر بوتين أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وسنواجه ذلك.
وناشد الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت.

وقال: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري".

وأضاف بوتين أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".

وأردف بوتين إن "أولئك الذين يسلكون عمدا طريق الخيانة ، ويستعدون لتمرد مسلح أثناء التحضير لهجمات إرهابية ، سيعاقبون". 
وقال الرئيس الروسي: "أي اضطراب داخلي يشكل تهديدا قاتلا لدولتنا بالنسبة لنا كأمة ، وهو ضربة لروسيا لشعبنا وأفعالنا لحماية وطننا. مثل هذا التهديد سيواجه ردا قاسيا".

 

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