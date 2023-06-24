ما الذي يُجزئ في الأضحية ؟ .. الإفتاء توضح الأنواع

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسيوك، ما يجزئ الأُضْحِيَّة عن المضحي وعن أهل بيته، والأضحية أنواع:

1- الغنم: من الضأن أو الماعز

هذا النوع تُجزئ الواحدة منه عن المضحِّي وعن أهل بيته فقط، ولا يجوز شرعًا الاشتراك فيها.

2- الإبل والبقر والجاموس:

هذا النوع تُجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألَّا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُّبُع، فإذا نوى المضحِّي الأَضحية بهذا السُّبع وضحَّى؛ أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.

الفرق بين الهدي والأضحية

سلطت وزارة الأوقاف، ضمن دليل الحاج، الضوء على الفرق بين الهدي والأضحية وبيان مقاصدهما السامية، وذلك تجاوبا مع رحلة الحجيج من اليوم وحتى ثالث أيام التشريق.

وقالت الأوقاف: الهدي في الحج قد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، فهو واجب على القارن والمتمتع ، وعلى من وجب عليه دم بفعل ما يستوجب فعله دمًا ، أو ترك ما يستوجب تركه دمًا ، وهو مندوب على المفرد الذي قصد الحج فقط دون العمرة ، وإذا كان الله (عز وجل) قد شرع الهدي للحجيج فإنه قد وسع في أمر الأضحية لهم ولغيرهم ، والصك يجزئ في الهدي واجبا كان أم تطوعا كما يجزئ في الأضحية وغيرها وله فوائد جمة في ضوء ظروف عصرنا الراهن .

وبينت أن للأضحية مقاصد سامية، فهي من جهة طهرة للمال وصاحبه ، ومن جهة أخرى إطعام للفقراء ، وتوسعة على الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب .

الأضحية هي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند جمهور الفقهاء خلافًا للحنفية القائلين بوجوبها على القادر المستطيع ، فقد ضحّى (صلى الله عليه وسلم) بِكَبْشَـيْنِ أَقْـرَنَيْنِ أّمْلَـحَـيْنِ ، ولمـا سـئل عن الأضاحي قـال : " سنَّةُ أبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ (عَلَيْــهِ السَّــلامُ)".

ويقول (صلى الله عليه وسلم): " مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى الله مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا ، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا" .

وأشارت الأوقاف إلى أن أكثر الناس إنما يحفظون أو يفهمون أو يقفون عند قول نبينا (صلى الله عليه وسلم):" كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا"، وينظرون بما يشبه التقديس إلى أقوال بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث للفقراء ، وثلث للإهداء ، وثلث للإنسان وأهله ، على أن هذا التقسيم هو عملية تقريبية للتصرف ، وكان القصد منه ألا يجـور المضحي على نصيب الفقــراء، وأن يخصهـم على أقـل تقـديـر بالثلث في أضحيته ، فمن زاد زاده الله فضلًا.

وأضافت: يغفل كثير من الناس عن أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) لما رأى بالناس فاقة قال لهم: " مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ " ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا العَامَ المَاضِي؟ قَالَ: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا".

,حيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله (صلى الله عليه وسلم):"كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا"، وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل بقوله (صلى الله عليه وسلم" مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ".

وأكدت على أن الأجـر على قدر التوسعة على الفقراء والمحتاجين ، فعندما سأل نبينا (صلى الله عليه وسلم) السيدة عائشة (رضي الله عنها) حين ذبحوا شاة ، فقال لها:" مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟ " ، قالت: مَا بَقِيَ مِنْهَا إلَّا كَتِفُها ، قَالَ (صلى الله عليه وسلم):" بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا"، فالذي يُعطي ويَتَصدق به هو الذي يُدَّخَر للإنسان ويجده باقـيًا يوم القيامة ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} [النحل: 96] .