عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب الدايت.. حسناء سيف الدين تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى

الفنانة حسناء سيف
الفنانة حسناء سيف الدين

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، عن تعرضها لوعكة صحية، خلال الفترة الحالية، ونقلها إلى المستشفى، بسبب الدايت. 

وكتبت حسناء سيف الدين، منشورا مطولاً لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: «قاعدة مبسوطة مع صحابي لا بيا ولا عليا وفجأة بقيت أعرق جامد وحاسة بدوخة وبترعش من البرد في عز الحر والدنيا أسودت في عيني وصحيت لاقتني في المستشفى».

وتابعت حسناء سيف الدين حديثها قائلة: «التشخيص دوار حركي وهبوط حاد في الضغط  نتيجة الدايت وإجهاد في الشغل.. يخربيت الدايت وسنينه الحمد لله أنا أحسن».

الفنانة حسناء سيف الدين

وعكة حسناء سيف الدين 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تدخل بها حسناء سيف الدين، إلى المستشفى، ففي سبتمبر 2021، كشفت «حسناء» ، عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لعدد من الوعكات الصحية المختلفة ، منها إصابة فى الظهر وفيروس كورونا وورم فى الرقبة.

وكتبت حسناء سيف الدين :" النهاردة كان أول يوم ليا فى العلاج الطبيعى ، الشفاء من عندك يالله إن شاء الله أتحسن وأرجع أمشى واتنطط وارقص وأجرى أحسن من الأول ".

واختتمت حسناء سيف الدين : " رب إنى قد مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين".

يذكر أن نشرت الفنانة حسناء سيف الدين ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلن فيه عن تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وقالت حسناء سيف الدين : "وقعت على ضهري ومش قادرة أمشي على رجليا الاتنين ، ونايمة على ضهري وعشان أتقلب لازم حد يقلبني».

وأضافت حسناء سيف الدين : “يا رب أنا من شهر 12 اللي فات وأنا ما بلحقش أرفع راسي.. أخلص من مرض أدخل في مرض تاني.. أخلص من مرض أدخل في إصابة.. أنا بقيت أدخل المستشفى بمعدل مرة كل أسبوع”.

وتابعت حسناء سيف الدين : أخباري في مواقع الأخبار كلها بقت عن مرضي أكتر من شغلي، و بقيت أعتذر عن مقابلات شغلي بسبب إني مريضة، مرة جلطة على الرئة ومرة أورام في الرقبة ومرة التهاب الغدد الليمفاوية ومرة حصوة في الحالب، وكل شهر تحاليل وأدوية ودكاترة ومرة معمل يغلط غلطة مطبعية في نسبة الكولسترول وأخد دواء كولسترول وأنا معنديش كولسترول وكنت هموت فيها”.

حسناء سيف الدين الفنانة حسناء سيف الدين وعكة حسناء سيف الدين أعمال حسناء سيف الدين أخبار حسناء سيف الدين اصابة حسناء سيف الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

موضوعات متعلقة

وفاة المخرج جميل المغازي.. تعرف على مكان تشييع جنازته

طرح التذاكر اليوم.. محمد عبده يحيي حفل عيد الأضحى في أبها

وفاة المخرج جميل المغازي.. تعرف على مكان جثمانه وموعد الجنازة

ادعوله بالرحمة.. وفاة المخرج الكبير جميل المغازي

في ذكراه.. قصة صلاح نظمي مع الاكتئاب خلال أيامه الأخيرة

محمد السعدني يستقبل واجب العزاء في أمه بالحامدية الشاذلية.. اليوم

الجو ولع.. طرح برومو أغنية بهاء سلطان الجديدة

أخبار الفن| أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب.. مفاجأة بعيد ميلاد نرمين الفقي

ترشيحاتنا

بلينكن يناقش الوضع في روسيا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

وكيل الأزهر : 3 يوليو يوم عمل لاستمرار امتحانات الشهادة الثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ