بسبب الدايت.. حسناء سيف الدين تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، عن تعرضها لوعكة صحية، خلال الفترة الحالية، ونقلها إلى المستشفى، بسبب الدايت.

وكتبت حسناء سيف الدين، منشورا مطولاً لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: «قاعدة مبسوطة مع صحابي لا بيا ولا عليا وفجأة بقيت أعرق جامد وحاسة بدوخة وبترعش من البرد في عز الحر والدنيا أسودت في عيني وصحيت لاقتني في المستشفى».

وتابعت حسناء سيف الدين حديثها قائلة: «التشخيص دوار حركي وهبوط حاد في الضغط نتيجة الدايت وإجهاد في الشغل.. يخربيت الدايت وسنينه الحمد لله أنا أحسن».

الفنانة حسناء سيف الدين

وعكة حسناء سيف الدين

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تدخل بها حسناء سيف الدين، إلى المستشفى، ففي سبتمبر 2021، كشفت «حسناء» ، عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لعدد من الوعكات الصحية المختلفة ، منها إصابة فى الظهر وفيروس كورونا وورم فى الرقبة.

وكتبت حسناء سيف الدين :" النهاردة كان أول يوم ليا فى العلاج الطبيعى ، الشفاء من عندك يالله إن شاء الله أتحسن وأرجع أمشى واتنطط وارقص وأجرى أحسن من الأول ".

واختتمت حسناء سيف الدين : " رب إنى قد مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين".

يذكر أن نشرت الفنانة حسناء سيف الدين ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلن فيه عن تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وقالت حسناء سيف الدين : "وقعت على ضهري ومش قادرة أمشي على رجليا الاتنين ، ونايمة على ضهري وعشان أتقلب لازم حد يقلبني».

وأضافت حسناء سيف الدين : “يا رب أنا من شهر 12 اللي فات وأنا ما بلحقش أرفع راسي.. أخلص من مرض أدخل في مرض تاني.. أخلص من مرض أدخل في إصابة.. أنا بقيت أدخل المستشفى بمعدل مرة كل أسبوع”.

وتابعت حسناء سيف الدين : أخباري في مواقع الأخبار كلها بقت عن مرضي أكتر من شغلي، و بقيت أعتذر عن مقابلات شغلي بسبب إني مريضة، مرة جلطة على الرئة ومرة أورام في الرقبة ومرة التهاب الغدد الليمفاوية ومرة حصوة في الحالب، وكل شهر تحاليل وأدوية ودكاترة ومرة معمل يغلط غلطة مطبعية في نسبة الكولسترول وأخد دواء كولسترول وأنا معنديش كولسترول وكنت هموت فيها”.