إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

يا رايحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي، ياريتني كنت معاكم قلبي يتملي من نوره وأحج وأطوف 7 مرات، واشوف منى وعرفات وأقول ربي كتبها لي، لبيك اللهم لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لبيك اللهم لبيك.

كل عام وأنتم بخير.. نعيش هذه الأيام فرحة الأيام المباركة التي يتوجه فيها الحجاج للأراضي المقدسة يؤدون فريضة الحج محققين أغلى أمانيهم زيارة بيت الله والطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات ثم نحتفل جميعا بعيد الأضحى المبارك وبهجته ولمته، واجتماع كل أسرة بكل الحب والسعادة، وفرحة الأطفال والكبار بالأضحية التي فدي بها الله سبحانه وتعالي سيدنا إسماعيل، بعد أن امتثل طاعة لوالده الذي رأى في المنام أنه يذبحه، فصارت الأضحية أمرا إلهيا، وسنة في كل عيد أضحى، يجتمع الاحباب حولها فرحين بطاعة الله وتنفيذ أوامره.

فالحمد لله على رحمته وغفرانه في الأيام المباركة التي تستجاب فيها الدعوات ويفتح الله فيها باب العفو والمغفرة.

يارب احفظ لي بلدي وانصرها وبارك فيها وارزق أهلها الأمن والأمان، وسعة العيش ورغد الحياة، اللهم انعم علينا بالصحة والعافية انك الرحيم الكريم.

يارب احفظ رئيسنا عبد الفتاح السيسي الذي يبذل كل مجهود في سبيل رفع اسم مصر.

وجعل رايتها خفاقة عالية، اللهم وفقه لما فيه خير مصر، وخير شعبها، اللهم انصره بنصرك وكن له سندا ومعينا وخذ بيده وتقبل منه واحفظه بحفظك وادم الخير في البلاد برؤيته المستنيرة وقراراته السديدة، اللهم احفظه وأعد هذه الأيام عليه بكل خير وحب وسعادة.

يارب اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني و يسر لي امري، اللهم أني أسألك الخير كله عاجله واجله ماعلمت منه ومالم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ماعلمت منه ومالم اعلم.

يارب أعنا على طاعتك وكافئنا برضاك، واجعل الحياة زيادة لنا في الخيرات والطاعات، ودم علينا بهجة الأعياد واجعل أيامنا كلها مناسبات سارة ومبهجة.. اللهم اسعدنا بالوقوف على عرفات نغترف من رحمتك وغفرانك، اللهم ارزقنا وارزق كل مشتاق زيارة بيتك العزيز يارب نكون من ضيوفك العام القادم ان شاء الله نأتي إليك ملبين ساعين إلى رضاك ومغفرتك.

اللهم إني أسألك في هذه الأيام الكريمة أن تنعم علينا بالصحة والعافية وراحة البال وأن تسعد كل الأهل والأحباب وتحفظهم بعينك التي لاتنام وأن تشفي كل مريض وتعطي كل محتاج ما يتمنى ..وكل عام وأنتم بخير.