فاطمة ناعوت عن ذكرى 30 يونيو: كل عام ومصر حرة.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت: كل عام ومصر بخير وكل عام ومصر حرة وعالية ومستقرة، مشيرة إلى أن هناك بعض المشاهد تتذكرها عندما تتحدث عن ثورة 30 يونيو التي خلصت الشعب والبلاد من حكم الإخوان التي كان يعمل لصالح الجماعة وليس الشعب.

وأضافت فاطمة ناعوت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه أثناء خروج الشعب في ثورة 30 يونيو قامت بالذهاب إلى مكتبة سمير وعلي لتشتري قطعة ورق كبيرة باللون الأحمر ليكون هذا الكارت الأحمر لحكم الإخوان في مصر.

وتابعت فاطمة ناعوت، أن يوم 30 يونيو أرادت الذهاب إلى قصر الاتحادية لمشاركة المتظاهرين في الهتافات ضد الرئيس المخلوع مرسى ولكنها أخذت أكثر من ساعة ونصف في الطريق لشدة الزحام، وهذا دليل على كثرة المتظاهرين في هذا الوقت.