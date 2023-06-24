في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

أعلن أحمد شوبير توقيع سيف فاروق جعفر إلى نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، بشكل نهائي، رغم التأكيدات الواردة من الزمالك بتجديد اللاعب.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "مفاجأه سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي"

وعلي جانب اخر تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت امس على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

أحرز ثلاثية الزمالك زيزو ومصطفي شلبي وأحمد فتوح، فيما سجل عمرو جمال هدف فاركو الوحيد.

ويلتقي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر يوم 4 يوليو المقبل.