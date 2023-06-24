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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بكريمات الترطيب.. نصائح مهمة للحفاظ على البشرة من التعرض لأشعة الموبايل واللاب توب|فيديو

سارة سمير خبيرة التجميل
سارة سمير خبيرة التجميل

قالت سارة سمير خبيرة التجميل إن التعرض لأشعة شاشات الموبايل واللاب توب تؤثر على البشرة  بشكل كبير وتؤدي إلى التصبغات وتعمل على حرق الجلد.

 

ونصحت خبيرة التجميل خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية الدي أم سي، بضرورة وضع كريمات النهار وواقي الشمس عند التعرض لأشعة الموبايل واللاب توب لأنها تصدر منها أشعاعات ضارة، لتجنب التصبغات والحبوب والاسمرار.

 

وأضافت، خبيرة التجميل، أن استخدام الكريمات المرطبة للبشرة قبل النوم مع وضع واقي الشمس “الصن بلوك” قبل التعرض للشمس وقبل التعرض لأشعة الموبايل واللاب توب يحافظ على البشرة ونقائها وحمايتها من التصبغات والحروق والاسمرار.

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