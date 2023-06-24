الكرنك والأقصر.. جوارديولا يكشف سبب اختيار مصر لقضاء الإجازة الصيفية مع عائلته

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي سبب اختيار مصر لقضاء الإجازة الصيفية مع عائلته.

وأعرب جوارديولا عن سعادته بزيارة الأقصر وأسوان ضمن إجازته التي يقضيها في مصر، مؤكدا أن عائلته سعيدة جدا بتلك الزيارة، ومشاهدة الآثار التاريخية الخالدة.

وأعلن الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر ومدير رحلة المدرب الإسباني، اليوم السبت، أن جوارديولا أبلغه بأن الزيارة تعتبر مكافأة منه لأسرته عقب تحقيق دوري أبطال أوروبا، والثلاثية التاريخية في أوروبا (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا)، وفوجئ بعشق أبنائه للحضارة المصرية، وأنهم يعلمون كل شيء عن معابد الكرنك ومعبد الأقصر وطلب زيارة طريق الكباش.

24 ساعة في الأقصر

وشملت رحلة بيب جوارديولا في الأقصر وصوله للمطار صباحاً، برفقة أسرته لقضاء إجازة لمدة 24 ساعة بالمحافظة، وبعدها توجه لمعابد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة في العالم، وكان في استقباله الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، وعمال الكرنك وسط أجواء من البهجة واستقبلوه بالتحية على زيارته المميزة لمصر.

ووفق البرنامج من المقرر أن يزور جوارديولا وأفراد أسرته معابد ومقابر ووديان الملوك والملكات، وزيارة للملكة نفرتاري والملكة حتشبسوت بمدينة القرنة بالبر الغربي بالأقصر، ويتوجه بعدها للدهبية النيلية للقيام برحلة للمزارات السياحية والأثرية حتى محافظة أسوان، و يقضي رحلته النيلية داخل ما تسمى "الفضية النيلية" المخصصة لزيارات المشاهير والأثرياء من حول العالم.

وقال عثمان إن الفضية التي سيقضي عليها جارديولا رحلته العائلية مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة للراحة والهدوء والصفاء الذهني خلال التنقل فى نهر النيل بين الأقصر وأسوان، بجانب توفير عروض مبهجة وساهرة وأغانى تراثية وعالمية لمستقليها على مدار رحلتهم النيلية، التي تتوقف طوال طريقها لأسوان في عدد من المعالم الأثرية بإسنا وإدفو وكوم أمبو وأسوان، بجانب تنظيم رحلات بالجزر النيلية في طريقها جنوباً لإضفاء أجواء من المتعة والبهجة للضيوف والترفيه لهم طوال الرحلة التي تدوم لعدة أيام في قلب نهر النيل.

جدير بالذكر أن شابا من الأقصر أهدى بورتريه للمدرب الإسباني بيب جوارديولا رسمه بيديه خلال زيارته لمعابد الكرنك.

وصل بيب جوارديولا وأسرته إلى مطار القاهرة، مساء الخميس الماضي، قادما من إسبانيا وكان فى استقباله نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، وتم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

وبدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان وتتخلله العديد من الزيارات للأماكن الأثرية.