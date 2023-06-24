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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سناء منصور تروي تفاصيل مثيرة عن أغنية الهوا هوايا لـ العندليب الأسمر

العندليب عبد الحليم
العندليب عبد الحليم حافظ

ذكرت الإعلامية سناء منصور من خلال برنامج السفيرة عزيزة، أن الراحل العندليب عبد الحليم حافظ أرسل لها أغنية " الهوا هوايا" لتسمعها في أسطوانة قبل نزولها في الأسواق وأرسلها مع والدة الإعلامية ريهام السهلي إلى باريس عام ١٩٦٨.

صوت شديد العزوبية
وروت منصور في إحياء ذكرى العندليب ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية الدي إم سي،  أنها استعمت إلى أغنية عبد الحليم وظلت تبكي عليها مضيفة أنه كان متمكنا من التمثيل والغناء بصوته شديد العزوبية، وظل بالفعل يقرأ عن كل ما يخص السينما من تمثيل وتصوير وتأليف ومونتاج حتي يتمكن من التمثيل على أكمل وجه.

الإعلامية سناء منصور ريهام السهلى العندليب عبد الحليم حافظ باريس شديد العزوبية فضائية الدي أم سي

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