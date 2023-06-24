قائد فاجنر: أصدرت أوامر لقواتي بالتراجع والعودة للقواعد منعا لإراقة الدماء

أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين عن إصداره أوامر لقواته بالتراجع والعودة لقواعدها لعدم إراقة الدماء.

وقال قائد فاجنر: قبلت مقترحا من قبل بيلاروسيا لوقف تقدم قواتي نحو موسكو.

وعقد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعين مع كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون فى بلاده؛ استجابة للوضع فى روسيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لرئيس البلاد ناتاليا إيسمونت - لوكالة بيلتا البيلاروسية - إن "اللقاءين جريا فى الصباح وبعد الظهر تمت دعوة كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون إليهم".



وذكرت بيلتا - فى وقت سابق - أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عبر الهاتف فى صباح اليوم ؛ حيث أبلغه عبر الهاتف بالوضع فى روسيا.