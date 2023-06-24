انقلب السحر على الساحر .. ما هي مجموعة "فاجنر" المتمردة ضد بوتين؟| فيديو

أذاعت فضائية العربية تقرير فيديو عن مجموعة " فاغنر" المتمردة ضد بوتين، حيث اتهمت روسيا بقصف قواتها في أوكرانيا وقالت إن وزيرها أخفي ألفي جثة لمقاتليها في مشرحة واليوم أعلن قائدها شن حرب ضد بوتين سعيا للانتقام.

وأفاد التقرير، إنها مجموعة " فاجنر " الروسية فهي مجموعة شبة عسكرية ظهرت عام ٢٠١٤ عندما استخدمتها روسيا في ضم شبه جزيرة القرم، أصبحت هذه المجموعة ذراعا عسكريا اساسية لموسكو.

تأسست فاجنر على يد ضابط المخابرات ديمتري اوتكين وأرتبط أسمها بقائدها العسكري يفغيني بريفوجين الاوليفاريشي تلنقرب من بوتين والذي يقود اليوم انقلابا على رفيقه.

توسيع المجموعة للدفع بهم في الحرب بأوكرانيا

كانت المجموعة تتألف من بضعة آلاف من المرتزقة يعتقد أن معظمهم من قدامي المحاربين وعناصر سابقة في وحدات النخبة العسكرية، ولكن مع تزايد خسائر روسيا في حرب أوكرانيا بدأ قائدها سفغيني بريغوجين في توسيع المجموعة من خلال تجنيد سجناء روس وعناصر مدنية روسية وأجنبية للدفع بهم في الحرب بأوكرانيا.

نشطت المجموعة في سوريا عام ٢٠١٥وحاربت في ليبيا عام ٢٠١٦، وبرز نشاطها العسكري في أفريقيا منذ ٢٠١٧، لحماية شركة التعدين الروسية لمنها تصدرت عناوين الصحف العالمية وزادت شهرتها خلال الحرب الروسية الأوكرانية فسما تواجع المجموعة تهمها بأنتهاكات في عدة دول حول العالم.