عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انقلب السحر على الساحر .. ما هي مجموعة "فاجنر" المتمردة ضد بوتين؟| فيديو

رئيس قوات فانغر يشن
رئيس قوات فانغر يشن حربا ضد بوتين

أذاعت فضائية العربية تقرير فيديو عن مجموعة " فاغنر" المتمردة ضد بوتين، حيث اتهمت روسيا بقصف قواتها في أوكرانيا وقالت إن وزيرها أخفي ألفي جثة لمقاتليها في مشرحة واليوم أعلن قائدها شن حرب ضد بوتين سعيا للانتقام.

وأفاد التقرير، إنها مجموعة " فاجنر " الروسية فهي مجموعة شبة عسكرية ظهرت عام ٢٠١٤ عندما استخدمتها روسيا في ضم شبه جزيرة القرم، أصبحت هذه المجموعة ذراعا عسكريا اساسية لموسكو.

تأسست فاجنر على يد ضابط المخابرات ديمتري اوتكين وأرتبط أسمها بقائدها العسكري يفغيني بريفوجين الاوليفاريشي تلنقرب من بوتين والذي يقود اليوم انقلابا على رفيقه.

توسيع المجموعة للدفع بهم في الحرب بأوكرانيا
كانت المجموعة تتألف من بضعة آلاف  من المرتزقة يعتقد أن معظمهم من قدامي المحاربين وعناصر سابقة في وحدات النخبة العسكرية،  ولكن مع تزايد خسائر روسيا في حرب أوكرانيا بدأ قائدها سفغيني بريغوجين في توسيع المجموعة من خلال تجنيد سجناء روس وعناصر مدنية روسية وأجنبية للدفع بهم في الحرب بأوكرانيا.

نشطت المجموعة في سوريا عام ٢٠١٥وحاربت في ليبيا عام ٢٠١٦، وبرز نشاطها العسكري في أفريقيا منذ ٢٠١٧، لحماية شركة التعدين الروسية لمنها تصدرت عناوين الصحف العالمية وزادت شهرتها خلال الحرب الروسية الأوكرانية فسما تواجع المجموعة تهمها بأنتهاكات في عدة دول حول العالم.

فاغنر بوتين روسيا ذراعا عسكريا وحدات النخبة العسكرية عناصر مدنية روسية يفغيني بريفوجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُتغيب من 8 أيام.. العثور على جثمان مُسن غارقًا في بحر شبين الكوم

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

صدمة لعشاق الأبيض.. نجما الزمالك يوقعان لبيراميدز 4 مواسم

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فضل يوم عرفة 2023 .. ودعاؤه المستجاب وحكم صيامه وثوابه

طارق فهمى: كلمة الرئيس بقمة التمويل تأكيد على ضرورة تصويب مسار الاقتصاد

أحمد موسى : إنشاء مولات تجارية بـ سور مجرى العيون | فيديو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تجاوز كل الحدود

أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

ماذا يفعل منقوع المر لبشرتك؟

ماما عايزاني أتجوز أحمد عز.. صور وضعت ميريهان حسين فى مأزق

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ