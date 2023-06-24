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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بموافقة واتفاق مع بوتين.. تفاصيل قبول قائد فاجنر وقف تحرك مقاتليه في روسيا

قائد فاجنر وبوتين
قائد فاجنر وبوتين

أعلنت الرئاسة البيلاروسية أن المحادثات بين الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وقائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة تمت بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، إن مؤسس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين، وافق على اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وأوضحت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أطلع صباح اليوم، نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة. واتفق الزعيمان على العمل المشترك.

ووفق الخدمة الصحفية، قام رئيس بيلاروس بالاتفاق مع رئيس روسيا، على إجراء محادثات مع رئيس "فاجنر".

وكشفت بيلاروس عن أن المفاوضات مع بريجوزين استمرت طوال اليوم. ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا.

وقبل بريجوزين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد التابعين لشركة "فاجنر" على أراضي روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

واختتمت الخدمة الصحفية بيانها بالقول إنه في الوقت الحالي، "يوجد خيار مقبول ومريح تماما لحل الموقف، مطروح على الطاولة، مع ضمانات أمنية لمقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة".

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