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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مغامر يعيش بمفرده في جزيرة معزولة بالمحيط الأطلسي

بطل حرب سابق يعيش
بطل حرب سابق يعيش بمفرده بجزيرة معزولة بالمحيط الأطلسي

انتقل مغامر ملهم إلى جزيرة نائية صغيرة، حيث يقضي وقته بمفرده بعيدًا عن الاسترخاء مع الحيتان والطيور.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  يقيم كريس كام كاميرون حاليًا في جزيرة معزولة من الجرانيت تسمى روكال ، والتي تقع في مكان خلاب يبلغ ارتفاعه 70 قدمًا فوق مستوى سطح البحر ويبلغ محيطها حوالي 300 قدمًا فقط.  

بطل حرب سابق يعيش بمفرده بجزيرة معزولة بالمحيط الأطلسي

 وينام المغامر البالغ من العمر 53 عامًا ، الذي يحتفل بعيد ميلاده غدًا، في جراب أرض على الصخرة، في منزل مؤقت يستغرق حوالي عشر ثوان للعبور من طرف إلى آخر.

بطل حرب سابق يعيش بمفرده بجزيرة معزولة بالمحيط الأطلسي

في شهادة على قدرته على الصمود، يصارع بانتظام الظروف الجوية السيئة، الحافل بالعواصف والأمواج الشديدة.

بشكل لا يصدق، يعيش كام الآن على صخرة شمال الأطلسي غير المأهولة لمدة 24 يومًا ، حيث تم تحديد هدفه على كسر الرقم القياسي البالغ 45 يومًا قبل مغادرته عند علامة 60.

 

مغامر جزيرة جزيرة نائية الأسترخاء الحيتان

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